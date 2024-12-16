Programı takip eden bir muhabire yönelik yapılan saldırının ardından diğer gazeteciler duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine korumalar diğer gazetecileri hedef alarak fiziki saldırıda bulundu.

KÜFÜR VE HAKARETLER...

Gazeteciler, yakın korumaların küfür, hakaret ve fiziki saldırılarına maruz kaldılar.

Küfürler ederek basın mensuplarının boğazını sıkan korumalar, görüntü alan gazetecilerin cep telefonlarına el koymaya çalışarak saldırı olayının görüntülerini silmeye kalkıştılar. Gazeteciler, kendilerine saldıran şahıslardan şikayetçi oldu.