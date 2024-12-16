Başkan Aşgın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Çorum ziyareti esnasında tek amaçları görevlerini yapmak olan Çorum yerel basın mensuplarımızın hakarete uğrayıp darp edildiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

Her zaman, her platformda dile getirdiğimiz ve bizim için kıymeti çok büyük olan basın özgürlüğüne karşı yapılan bu kabul edilemez olayı ve buna sebep olanları kınıyor; hakaret ve kötü muameleye maruz kalan tüm basın mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”