Ahi Evran Sanayi Şehri inşaatının, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli olarak problemlerin çözülmesi suretiyle sorunsuz ilerlediği bildirildi.

Kooperatif Başkanı Yalçın Kılıç ve yönetici arkadaşları, Çorum’un önceki Belediye Başkanı, Bakan Danışmanı Zeki Gül’le birlikte, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Genel Müdürüz Oğuzhan Yaylacı ve Daire Başkanı Hüseyin Aladağ’ı ziyaret ettiler.

Ahi Evran’ın sorunlarının çözümüne büyük katkılar sağlamış olan Zeki Gül, yaklaşık bin esnafın sitesini tamamlama adına desteğe devam ettiğini bildirdi.