Milletvekilleri, basın özgürlüğüne zarar veren bu tür olayların hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirterek, saldırıya uğrayan gazetecilere geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ DEMOKRASİNİN TEMELİDİR

Milletvekilleri yaptıkları ortak açıklamada şunları kaydetti:

“Haberci 19 İmtiyaz Sahibi Cuma Şahin, İHA muhabiri Halil Can Özeker, Leblebi TV Genel Yayın Yönetmeni Erkan Karaca ve Çorum Net TV İmtiyaz Sahibi Engin Erenler’e İYİ Parti Genel Başkanı Musavvat Dervişoğlu’nun korumaları tarafından gerçekleştirilen çirkin saldırıyı derin bir üzüntüyle öğrendik.

Basın mensuplarına yönelik bu şiddeti kınıyoruz. Kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getiren basın mensuplarına yapılan bu çirkin saldırı, yalnızca kişilere değil, ifade özgürlüğüne ve demokrasimize de zarar vermektedir.”

GAZETECİLER KORUNMALI

Açıklamalarında, gazetecilerin görevlerini güvenle yerine getirmeleri gerektiğini vurgulayan vekiller, şunları söyledi:

“Gazeteciler, toplumu doğru bilgilendirmek için görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirmektedir. Onların bu kutsal görevlerini yerine getirirken hiçbir tehdit, hakaret veya fiziki şiddetle karşı karşıya kalmamaları gerekir. Basın mensuplarımız, her türlü zorbalığa karşı korunmalı ve bu tür olaylara asla müsamaha gösterilmemelidir.

BİR DAHA TEKRARLANMAMALI

Çorum’da basın emekçilerine yönelik bu tür bir saldırının yaşanmış olması, şehrimiz adına büyük bir talihsizliktir. Basın özgürlüğünü savunan bir anlayışın temsilcileri olarak, bu olayın bir daha tekrarlanmaması için her türlü tedbirin alınması gerektiğine inanıyoruz.

Bu çirkin saldırıya maruz kalan gazeteci arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu olayın yargı önünde en kısa sürede çözüme kavuşacağına olan inancımızı ifade ediyoruz."