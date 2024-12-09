28’nci yasama döneminde 2 Haziran 2023 günü yemin ederek görevlerine başlayan Milletvekillerinin geride bıraktıkları 1.5 yılda TBMM’de yasama faaliyetlerine ilişkin yaptıkları çalışmalar belli oldu.

Çorum, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde 2 AK Parti, 1 MHP, 1’de CHP olmak üzere TBMM’ye 4 milletvekili gönderdi.

9 Aralık 2024 tarihi itibarıyla TBMM Resmi Sitesi’nde yer alan bilgilere göre; CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız toplam 386 Meclis faaliyeti ile açık ara birinci oldu.

TAHTASIZ 386 FAALİYET İLE AÇIK ARA

Çorum’un çalışkan milletvekili olarak öne çıkan CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, ilk imza sahibi olarak 6 kanun teklifi, imzası bulunan 7 kanun teklifi, 161 yazılı soru önergesi, ilk imza sahibi olduğu 1 genel kurul görüşmesi, imzası bulunan 1 genel görüşme önergesi, ilk imza sahibi olduğu 2 araştırma önergesi, imzası bulunan 99 araştırma önergesi, 93 genel kurul konuşması ve 16 konuşması olmak üzere toplam 386 faaliyet ile açık ara önde çıktı.

“VAR GÜCÜMLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Meclis’in Çorum karnesi ile ilgili görüşlerine başvurduğumuz CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Halkımızın takdiri ile ömrüm boyunca onurunu ve gururunu taşıyacağım Cumhuriyet Halk Partisi’nin milletvekili olarak seçildim. 86 milyonun cebinden çıkan vergilerden oluşan maaşımızı helal ettirmek, yıllardır üvey evlat muamelesi gören Çorum’un hak ettiği yatırımları alması için mücadele etmek, Anadolu Kaplanı Çorum’un Ankara’daki gözü, kulağı, sesi olmak için var gücümle çalışmaya devam edeceğim” dedi.