2023 seçimlerinde 6’lı masadan bir oturup bir kalkarak partisinin yüzde 17’ye dayanan oylarını düşürten, 31 Mart yerel seçimlerinde aldığı ağır yenilgi sonrası İYİ Parti Genel Başkanlığını bırakarak koltuğunu Müsavat Dervişoğlu’na devreden Meral Akşener hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Görevi bıraktıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ziyarette bulunmuş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da Meral Akşener hakkındaki dava ve şikayetlerinden vazgeçmişti. Gazeteci Enver Aysever Youtube kanalında yaptığı yayında yüzde 90 ihtimalle Meral Akşener’in yeni kabinede bakan olarak görev alabileceğini öne sürdü. Bu bomba Ankara kulislerini oldukça sarstı.

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