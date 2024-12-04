Yeniden Refah Partisi İl Teşkilatı, Kasım ayı divan toplantısını gerçekleştirdi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapılan divan toplantısına Yeniden Refah Partisi Teşkilat Başkan Yardımcısı Yakup Taş, İl Başkanı Nuri Kuçcu ve teşkilat mensupları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Nuri Kuşcu, partilerinin 6. kuruluş yıl dönümünü kutladığını kaydederek, Türkiye genelinde 600 bin üyeye ulaştıklarını ve üye bakımından 3. büyük parti haline geldiklerini dile getirdi.

Konuşmasının devamında yerel siyasete değinen Kuşcu, 22 yıldır Çorum’u AK Parti’nin yönettiğini ifade ederek, bu şehrin bu iradeden alacaklı olduğunu söyledi.

Gelmeyen yatırımları hatırlatan Kuşcu, “Havaalanı için artık kimsenin umudu kalmamış, sosyal medyada alay konusu olmuştur. ‘Hızlı tren gecikir belki hiç gelmez’ diye şarkılar yazıldı. Acemi Birliği gelecek diye müjde verenler ortalarda yoklar. AK Partili milletvekillerini kendi programları ve esnaf açılışları haricinde göremez olduk. Çorum beceriksiz ve kendi çıkarlarından başka hesabı olmayan siyasetçiler yüzünden hak ettiği hizmetleri alamadı. İşte bu tablo AK Parti’nin karnesidir” dedi.



“BAKANLIKLARIN KAPISINA

KARARGÂH KURUP HİZMETLERİ

SÖKE SÖKE ALALIM”

Çorum’un hak ettiği hizmetlere biran önce kavuşması için tüm siyasi partilerin bir araya gelip çalışmalara başlaması gerektiğini ifade eden Kuşcu, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Biz yaptık, biz yaparız laflarını artık bir kenara bırakıp AK Parti’siyle MHP’siyle, CHP’siyle gerekirse bakanlıkların kapısına karargâh kurup bu hizmetleri söke söke almalıyız. 4 milletvekilimizle biz katkı sağlamaya hazırız. Özellikle MHP Milletvekili Vahit Kayrıcı MHP’de üst düzey göreve sahip ve iktidar ortakları. Bu konuya ağırlık vermelerini hassaten Çorumlu olarak istirham ediyoruz. Biz Çorum’un menfaatlerini siyasetin üstünde görüyoruz.

Bu vesile ile CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız’a teşekkür ediyorum. Her fırsatta Çorum’un ve Çorumlunun hakkını savunuyor. Zaten 2 tane Mehmet var. Biri Mehmet Tahtasız diğeri Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla. Aşıla, kamuoyuna yansımamış olsa da bir Çorumlu olarak Çorumlunun sorunları ile ilgileniyor.”

“BELEDİYE DÜZGÜN YÖNETİLMİYOR”

Geçtiğimiz günlerde Sayıştay’ın Çorum Belediyesi’nin düzenlilik ve denetim raporundaki eksik ve hatalı işleri sıraladığı raporun yayınlandığını belirten Kuşçu, “Çorum Belediyesi’nin mali disiplin, ihale süreçleri ve personel yönetimi, taşınmaz kayıtlarındaki eksiklikleri ve mevzuata aykırı uygulamaları ortaya koymaktadır.

Belediye personelinin özverili çalışmalarına hepimiz şahit oluyoruz lakin yöneticilerin belediyeyi düzgün yönetmediğini bu raporlar ortay koymuştur.

Biz Yeniden Refah Partisi olarak Çorum Belediyesi’nde 3 meclis üyesi ile Çorum’un ve Çorumlunun menfaatine olacak her türlü çalışmaya katkı veriyoruz. Önerilerde de bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Programda Yeniden Refah Partisi’ne katılan 12 kişiye rozet takıldı.