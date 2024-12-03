CHP’nin “Gelecek ve Umut” başlıklı 17’nci Olağan Gençlik Kolları Kurultayı, Ankara Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kurultaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri, belediye başkanları ve parti kurmayları katılırken, kurultayda coşku ve heyecan hakimdi.

Kurultayda yapılan seçim sonucu CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına Cem Aydın seçildi. Cem Aydın önderliğinde MYK Üyeleri de yeniden belirlendi.

Kurultaya 81 ilden il gençlik örgütleri katıldı. CHP'li gençler, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “Hak, hukuk, adalet”, “İşte gençlik, işte CHP”, “İktidar”, “Her şey çok güzel olacak”, “HALK-LİS burada, dimdik ayakta”, “Her yer Esenyurt, her yer direniş” sloganları atarken, “Güzel günler göreceğiz” şarkısını söyledi.

Kurultaya Çorum’dan; İl Başkanı Dinçer Solmaz, 16. Dönem CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcı Doğal Delege Onur Topkül, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Arzum Meryem Akdoğan, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kıvanç Azman, İl Bilişim Sorumlusu Uğur Eke, İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Volkan Kılıç ile Halk-Lis İl Başkanı Benan Sir katıldı.

İl Başkanı Solmaz, Gençlik Kurultayında CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı seçilen Cem Aydın’ı tebrik etti.

Solmaz, “17. Olağan Gençlik Kurultayımızda, mutabakat sağlanarak tek liste olarak gidilen seçimde başkan olarak seçilen Cem Aydın başkanıma ve yeni yönetim kuruluna başarılar diliyor, emekleri için önceki başkanımız Gençosman Killik ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Ayrıca Ankara’da gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanları toplantısı kapsamında Genel Merkezde yapılan toplantıda Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci ve Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül ile bir araya gelen CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.