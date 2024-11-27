3 dönemdir AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüten Erhan Akar, görevini Mustafa Alagöz’e devretti.

Parti binasında düzenlenen devir-teslim töreninde konuşan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, “AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir’in takdirleriyle Merkez İlçe Başkanlığı tarafıma tebliğ edildi. Bu süreçte destek olan herkese teşekkür ederim.” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la aynı yolda yürümenin onur ve gururunu yaşadığını belirten Alagöz; “AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın varlığı bir onur, onunla aynı yolda yürümek bambaşka bir gurur. Bayrağı devralacağımız ilçe başkanımız Erhan Akar ve yönetim kurulu üyelerine, önceki dönem partimizde merkez ilçede görev yapmış Merkez ilçe Başkanlarına ve teşkilatlarına emeklerinden dolayı teşekkür ederim.” şeklinde konuştu

AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana milletin refahı, birliği ve huzuru için kararlılıkla çalışan bir parti olduğunu belirten Alagöz, Türkiye'nin siyaset sahnesinde önemli bir değişim ve dönüşümün sembolü olduğunu ifade etti.

Temel değerleri olan adalet, özgürlük, demokrasi ve milli birlik ruhu olan AK Parti’nin Türkiye'nin güçlü bir şekilde ilerlemesi için temel bir direksiyon görevi üstlendiğini aktaran Alagöz; “Toplumumuzun her kesimine kucak açarak, farklılıkları ve zenginlikleriyle partimiz, ülkenin her bir köşesinde birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu güçlendirmiştir. Bizim için esas olan, Hak’kın ve halkın rızasıdır. Bizim için esas olan, aziz milletin hayır duasıdır. Bizim için esas olan, Türkiye'nin aydınlık geleceğidir, Çorumumuzun geleceğidir. Bizim için esas olan, davamızın sekteye uğramamasıdır. Tek bir arkadaşımızı dahi dışarıda bırakmayacak, dışlamayacak, gönlünü kırmayacak; bir olacak, birlik olacak, saflarımızı daha da sıklaştıracağız. Girmedik gönül sıkmadık el bırakmayacağız. 22 yıldır Çorumumuzun kalkınması, refahı ve marka şehir olması için tüm teşkilat mensuplarımızla birlikte, bizlere emanet edilen bu şehri, güzelleştirmek ve dahada büyütmek için var gücümüzle çalışacağız. Milletimize hizmet yolunda ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu ile ‘Büyük Türkiye’ hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz.” diye konuştu.



‘PARTİDEN VAZGEÇMİŞ DEĞİLİZ’

Görevini devreden Erhan Akar ise; “Partimizden vazgeçmiş yada bırakmış değiliz. Bize düşen ne görev olursa Cumhurbaşkanımız, partimiz ve Çorum için her zaman elimizi taşın altına koymaya hazırız.” dedi

Makam ve mevki için partide yer almadıklarını anlatan Akar; “Bugüne kadar yapılan hizmetleri, teşkilatcılığı bir kenara atamayız ama bir gerçek var oda şu; ‘Biz makam ve mevkiler için hiçbir zaman bu partide yer almadık, almayacağız. Dün Gençlik Kolları Başkanlığı yaptık, Merkez İlçe Başkanlığı yaptık. Yarın başka görevler olur. Ne olursa olsun AK Partililiğimiz, AK Partimize olan sadakatimiz, AK Parti’ye olan inancımız, Cumhurbaşkanımıza olan tabiliğimiz hiçbir zaman bitmeyecektir. 9 yıldır yani 3 dönemdir Merkez İlçe Başkanlığı yapıyorum. Görev yaptığım süreçte hiçbir seçimi kaybetmedik. Etrafımızdaki illerde kayıplar olmasına rağmen biz kayıp yaşamadık. Sadece 1 milletvekili düşüşü oldu. Her zaman Türkiye ortalamasının üzerinde olduk. Bayrağı yere düşürmedik.” ifadelerini kullandı

‘GÖREVDEN ALINDI İDDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR’

Konuşmasında 24 Kasım’da yapılması planlanan ancak ertelenen kongreye de değinen Akar, görevden alındı, istifa ettirildi’ şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Akar; “24 Kasım’da kongre yapıp görevimizi devredecektik ama kongremizin ertelenmesi sebebiyle genel merkezimizin daha rahat çalışabilmesi adına genel merkeze gittim ve istifamı verdim. Bundan sonra genel merkezimizin emrinde olduğumuzu söyleyerek Çorum’a geldik. Bazı bilgi kirlilikleri ortada dolaştı. ‘Görevden alındı, atıldı, gitti’ şeklinde. Bütün ilçelerde önden atamalar yapıp istifalar alındı. Türkiye’nin her yerinde sistem aynıydı. Bu süreci baltalamak isteyen yada başka şeylere mal etmek isteyen arkadaşlar var. Onları anlıyorum. Bizim için önce dava gelir, sonra makam mevki gelir. Hiçbir zaman makam mevki peşinde koşmayacağız. Ülkenin gündemi zaten yoğun. Bizlerin burada farklı düşüncelerle hareket etmesi tabi ki yanlış olur. Her zaman bu davaya hizmet etmekten vazgeçmeyeceğiz.” şeklinde konuştu.