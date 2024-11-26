Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan kongrenin Divan Başkanlığını Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer’in yaptığı seçimde divan üyeleri ise Mustafa Duman ve Tuncay Gümüş oldu.

179 delegenin bulunduğu kongreye tek liste halinde gidildi. Kurucu İl Başkanı Bedii Onan başkanlığında İl Yönetim Kurulu Üyeleri Saim Balcı, İlhan Çatal, Uğur Can Celep, Semih Şahin, Cenk Alp Gökşen, Samed Damar, Aziz Atmaca, Salih Toz, İsmail Semih Çiftçi, Fatih Kaygısız, İsmail Emniyet, Poyraz Duman, İsmail Topcu, Oğuz Alperen Çağlar, Gürkan Can Zeren, Ahmet Yıldırım, Mehmet Arslan, Uğur Zeytin, Şevket Batuhan Eke, Kamer Duman, Kadir Aytaş, Ertan Kopar, Yüksel Çakmak ve Fatih Işık’tan oluştu.

Üst kurulda oy kullanacak delegeler ise; Bedii Onan, Saim Balcı, Murat Çakmak, İlhan Çatal ve Mehmet Sıcak olarak belirlendi.

Seçimde il yönetiminin on beş yedek üyesi ile İl disiplin kurulu asil ve yedek üyeleri de seçildi.

Zafer Partisi Çorum Kurucu İl Başkanı Bedii Onan, Zafer Partisi'nin Türk Milliyetçiliği fikrini benimseyen, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ilkelerine bağlı, Atatürk ile barışık herkesi kucaklayan milli bir parti olduğunu vurguladı.

Türk milliyetçilerinin adresinin Zafer Partisi olduğunu ifade eden Bedii Onan, ülkemizin ciddi ekonomik sorunlar ile karşı karşıya olduğunu ve bu sıkıntılı durumdan ülkemizin ve milletimizin çıkabilmesi için Zafer Partisinin samimi programları ve insan kaynaklarının var olduğunu belirtti.

Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan

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