Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhan Akar, 24 Kasım'da yapılması planlanan fakat ertelenen kongrede görev süresinin dolduğunu belirterek istifasını Genel merkeze sunduğunu söyledi.

Akar yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevini 3 dönemdir gururla yürütmekte idim. 24 Kasım 2024 tarihinde yapılacak olan kongremizin ertelenmesi ile birlikte görev süremin dolması (3 dönem kuralına takılması) nedeniyle istifa dilekçemi AK Parti Genel Merkezimize sundum.

Bu göreve gelecek arkadaşımıza başarılar diliyorum. Bundan sonraki süreçte Ak Partimize her zamankinden daha çok çalışacağımın bilinmesini isterim.Saygılarımla."