MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından üç milletvekilinin istifasının istendiğini ve istifa dilekçelerinin kabul edildiğini duyurdu.



Yalçın'ın verdiği bilgiye göre Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifası kabul edildi.



Semih Yalçın, 3 ismin parti içinde devam eden bir inceleme sonucunda istifasının istendiğini söyledi.



Bu gelişmenin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hasan Basri Sönmez, "Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız." dedi.



İsmail Akgül, "Verilen karar başımız üstünedir." mesajını paylaştı.



Mustafa Demir de "Liderimizin ve partimizin son nefesimize kadar emrindeyiz." ifadelerini kullandı.



Bu istifaların ardından Milliyetçi Hareket Partisi'nin Meclis'teki sandalye sayısı 47'ye düştü.

Kaynak: ntv.com.tr