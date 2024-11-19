CHP İlçe Başkanı Karadeniz, “Ekonomiyi bitiren iktidara karşı halkın umudu olmak için çalışmaya devam diyoruz” diyerek partilerinin halkın refahı için daha güçlü bir mücadele vereceğini ifade etti.

Talip Karadeniz, CHP'nin 2025 yılı için belirlediği asgari ücret hedefinin, emekçilerin yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Asgari ücretin artması gerektiğini belirten Talip Karadeniz; “Bugün asgari ücretle geçinmek neredeyse imkansız hale geldi. 2025 yılı için hedeflediğimiz 30.000 TL'lik asgari ücret, halkımızın alım gücünü artırmak ve ekonomik adaletsizliğe karşı durmak için gerekli bir adımdır. Bu hedef, aynı zamanda halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak için bir gerekliliktir” diye konuştu.

Karadeniz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, halkın yaşam koşullarını iyileştirmek için tüm gücüyle çalışmaya devam edeceklerini ve ekonomiyi düzeltecek politikalar üretmeye kararlı olduklarını ifade etti.

CHP İlçe Başkanı Karadeniz “Ekonomiyi bitiren iktidara karşı halkın umudu olmaya devam edeceğiz. CHP olarak halkımızın yanında olmaya, onların refahını yükseltmek için çözüm önerileri sunmaya devam edeceğiz” diyerek, CHP'nin ekonomik adalet için kararlı bir şekilde mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR