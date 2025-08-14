Önceki dönem Milli Savunma Bakan Yardımcısı olan Muhsin Dere, savunma sanayi yatırımlarının ilçeye büyük bir ekonomik ve sosyal dönüşüm getirdiğini belirtti.

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Dere şu görüşlere yer verdi: “Fabrikaların üretime geçmesiyle birlikte yalnızca üç yıl içinde 2000’in üzerinde hemşehrimize istihdam alanı sağladık. OSB’miz, başta ARCA ve Goldforce firmalarımız olmak üzere, yapılan üretimlerle milyarlarca dolarlık ihracat hacmine ulaştı. İlçemizin ticaret hacmi arttı, esnafımız güçlendi, onlarca yeni işletme açıldı. Göç veren bir ilçeyken artık göç alan, bölgenin parlayan yıldızı haline geldik.”

OSB’nin büyük bir değişim geçirdiğini de vurgulayan Muhsin Dere, “Bir zamanlar koyunların otladığı alanlarda bugün onlarca yatırım faaliyet gösteriyor. 5000 dönümlük alan tamamen doldu, artık acilen genişletilmesi gereken bir OSB’ye sahibiz. Bu hızlı gelişim, yıllardır beklediğimiz yüksek hızlı ve yük treni yatırımlarının da başlamasına vesile oldu” dedi.

Başkan Dere, Sungurlu’nun sanayi ile birlikte daha da büyüyeceğini ifade ederek, “Tarihimiz, kültürümüz, tarımımız ve artık sanayimizle birlikte Sungurlu, iki tepenin ve üç derenin arasına sığmayacak kadar büyük bir şehir olmuştur. Bu yatırımların sürdürülebilirliği için daha yapacak çok işimiz var” diye konuştu.

Açıklamasının sonunda teşekkürlerini ileten Sungurlu Belediye Başkanı Dere, “Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere, OSB’nin kuruluşundan bugüne emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim, memleketimize nice hayırlı hizmetlerde bulunmayı bizlere nasip eylesin” diye konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi