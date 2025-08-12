Küçük Polatlı köyünde Hüsamettin Dağhan, oğulları Emirhan ve Ekremcan ile özenle yetiştirdikleri 10 dilim kavunları tarlalarından toplayarak traktöre yükledi. Ardından ilçeye getirerek satışa çıkardı.

Dağhan, Nisan ayında 50 dönümlük arazisine oğulları ile birlikte 10 dilim ve Kırkağaç ektiklerini belirterek, ekilen kavunların artık vaktinin geldiğini söyledi.

Hüsamettin Dağhan, köyde yıllardır çiftçilik yaptığını belirterek, “Köyümüzde yıllardır kavun ve karpuz yetiştiriyoruz. Kavunların hasat zamanı geldi. 10 dilim ve Kırkağaç kavun yetiştiririz. Kavunları Sungurlu’da pazarlarda ve ilçenin belirli yerlerinde satışa sunuyoruz. Kavun ve karpuzlar doğal ve lezzetlidir.” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi