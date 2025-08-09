Sağlık Bakanlığı’nın halk sağlığını korumak ve kanserin erken teşhisini sağlamak amacıyla ücretsiz olarak yürüttüğü ulusal tarama programları kapsamında; rahim ağzı, meme ve kalın bağırsak kanserlerine yönelik düzenli kontroller yapılıyor.

Sungurlu’da bu kapsamda yürütülen çalışmalarda özveriyle görev yapan hemşire Gülşah Kara da çabalarıyla örnek gösterildi. Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ömer Faruk Asanoğlu hemşire Gülşah Kara’yı ziyaret ederek teşekkür belgesi iletti.

Muhabir: Haber Merkezi