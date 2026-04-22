Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) kurulması planlanan kimyasal atık su arıtma tesisiyle ilgili bir toplantı gerçekleştirildi.

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı, Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, İl Genel Meclis Üyesi Fehmi Vargeloğlu ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Sungurlu OSB’de hayata geçirilmesi planlanan kimyasal atık su arıtma tesisi projesi ele alındı. Projenin yaklaşık maliyeti üzerine teklif veren firmalar değerlendirilirken, sanayicilerin talep ve beklentileri de masaya yatırıldı.

Bölgedeki sanayi faaliyetlerinin çevreye olan etkisini azaltmayı hedefleyen tesisin, atık suların kontrollü şekilde arıtılmasını sağlayarak hem çevre hem de halk sağlığının korunmasına katkı sunması bekleniyor.

Yetkililer, projenin ilerleyen süreçte netlik kazanmasının ardından yatırım sürecinin hızlandırılacağını belirtti.

