Cemile ve Hüseyin Katı’nın oğlu, Ahmetoğlan Köyü İzmir Dernek Başkanı Cemal Dalkılıç’ın yeğeni olan 33 yaşındaki Nebi Katı, böbrek yetmezliği sonucu tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alındı. Nebi Katı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti. Nebi Katı’nın genç yaşta hayatını kaybetmesi, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumun cenazesi bugün (22 Nisan 2026 Çarşamba günü) Ahmetoğlan Köyü'nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi