Çorum’da işçi sınıfının uluslararası birlik-mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs kapsamında düzenlenecek miting için işçi ve emekçilere çağrı yapıldı.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Ahmet Özdel, 1 Mayıs’ın Çorum’da geniş katılımla kutlanması için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

Özdel, TÜRK-İŞ, DİSK, KESK ve Birleşik Kamu-İş ile birlikte 1 Mayıs’ı “adına yakışır şekilde” kutlamak için bir araya geldiklerini belirterek, tüm işçi ve emekçileri mitinge davet etti.

Öte yandan, söz konusu konfederasyonların oluşturduğu 1 Mayıs Tertip Komitesi’nin miting için Çorum Valiliği’ne resmi başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Başvuruya göre, 1 Mayıs Cuma günü saat 10.00’da Devlet Tiyatrosu Salonu önünde toplanacak olan katılımcılar, buradan Kadeş Barış Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirecek.

Muhabir: Haber Merkezi