Çorum’un tanınmış iş insanlarından, Tahıl Pazarı’nda Gizem Ticaret Sahibi Ali Doruk’un babası Cuma Doruk (92), bu sabah hayatını kaybetti.

Merhume Köşek Doruk’un eşi, Minnaz, Sultan, Hüseyin, Ülker, Naci, Hatun, Filiz ve Ali Doruk’un babaları, Semiz Mühendislik firması sahibi Ali Salman Semiz’in ise dedesi olan Cuma Doruk’un cenazesi yarın (23 Nisan 2026 Perşembe günü) Merkez Sapa köyünde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verilecek.

