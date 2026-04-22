Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonu’nda geçtiğimiz haftasonu düzenlenen Sağlık-Sen 7. Olağan kongresinin ardından oluşan yeni yönetim Seçim Kurulu’ndan mazbatalarını teslim alarak görevlerine resmen başladı. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte sendikada yeni dönem resmiyet kazanmış oldu.

Sağlık-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, yeni dönemde de aynı azim, heyecan ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Ahmet Saatci, kendilerine destek veren tüm üyelere, delegelere, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına teşekkür ederek şu görüşlere yer verdi: “Üyelerimizin yüksek katılımı, kararlılığı ve sendikamıza olan güveniyle adeta bir demokrasi şölenine dönüşen genel kurulumuz, birlik ve beraberliğimizin en güçlü göstergesi olmuştur. Bu büyük irade, yarınlara olan umutlarımızı daha da büyütmüş, mücadele azmimizi perçinlemiştir.

Mazbatamızın alınmasıyla birlikte yeni yönetim kurulumuz görevine resmen başlamış; daha güçlü, daha kararlı ve daha azimli bir şekilde yola koyulmuştur. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın haklarını korumak ve geliştirmek adına durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu kutlu yürüyüşte yanımızda olan, iradesiyle gücümüze güç katan tüm kıymetli üyelerimize gönülden teşekkür ediyor; yeni dönemin sendikamız, teşkilatımız ve tüm emekçi kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız!”

Buna göre Ahmet Saatcı’nın başkanlığındaki Sağlık-Sen Çorum Şubesi Yönetim Kurulu’na Eray Bayrak, Türker Temiz, Rüştü Alakuş, Salih Bozok, Barış Hüneröz ve Bedri Ahirzaman; Denetim Kurulu’na Mustafa Kumaş, Mehmet Tekkeşin, Erkan Eltiş, Lütfüye Aybegün Yener ve Mehmet Bayar; Disiplin Kurulu’na ise İbrahim Gümüş, Mustafa Damar, Fatih Çalışkan, Aziz Baysa ve Abdullah Emre Terziöz seçilmişti.

Muhabir: Haber Merkezi