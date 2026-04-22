Türkiye genelinde birçok markette ürünleri bulunan DKC Grup Gıda ve Bolaman Park Gıda hakkında geçici konkordato kararı verildi. Fatsa 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla şirketlere 3 ay süreyle geçici mühlet tanındı.

NUT MASTER MARKASININ ÜRETİCİSİ DE KAPSAMDA

Mahkeme kararı gereğince, Nut Master markasıyla satılan fındık ezmesi, fındık kreması ve yer fıstığı ezmesi gibi ürünlerin üreticisi olan DKC Grup Gıda Sanayi Anonim Şirketi konkordato sürecine alındı. 14 yıllık geçmişe sahip şirketin sermayesinin 51 milyon lira seviyesinde olduğu belirtildi.

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ DE KONKORDATOYA DAHİL EDİLDİ

Konkordato kararına DKC Grup Gıda’nın yanı sıra Bolaman Park Gıda Ürünleri ve Ticaret Anonim Şirketi ile şirket sahipleri Cemal Can Gür, Doğukan Gür, Ömer Faruk Gür ve Turgay Kaynar da dahil edildi. Tüm taraflar için 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti uygulanacak.

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ

Mahkeme kararında alacaklılara da uyarı yapıldı. Buna göre alacaklılar, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını delilleriyle birlikte sunabilecek. Bu kapsamda mahkemeden konkordato talebinin reddi istenebilecek.

SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Verilen geçici mühlet süresi boyunca şirketlerin mali durumu ve borç yapılandırma süreci yakından izlenecek.

