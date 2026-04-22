Çorum’un gözde alışveriş merkezlerinden olan Zafer Çarşısı içerisinde faaliyetlerini sürdüren çay ocağı ve kafeyi bundan sonra 3 çocuk annesi Ayşe Ezgi Kurtçu işletecek.

Altınokta Körler Derneği ile 3 çocuk annesi girişimci genç kadının işbirliği ile Zafer Çarşısı içerisinde bulunan çay ocağı ve kafenin işletmesi el değiştirdi.



Ezgi Tea & Coffee ismini alan Zafer Çarşısı zemin katındaki işletmenin açılışı da geçtiğimiz gün düzenlenen törenle yapıldı. Açılışa Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İbrahim Doğan, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Terziler Odası Başkanı Sadık Balaban, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Taksiciler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Altınokta Körler Derneği Başkanı Şaban Kabakçı, ÇEKVA İl Müdürü Ahmet Güngör, ÇEKVA Sanat Dostları üyesi şair ve yazarlar, Zafer Çarşısı esnafı ile çok sayıda davetli katıldı.

ÇESOB Başkanı Gür açılışta Türkiye’nin yaşadığı zor günlere ve ekonomik gelişmelere dikkat çekerek böyle bir ortamda bu işletmeyi kurma cesaretini gösteren kadın girişimci Ayşe Ezgi Kurtçu’yu tebrik ederek hayırlı olmasını temenni etti.



Altınokta Körler Derneği eski Başkanı Fazlı Koçak da açılışa katılan ÇEKVA Sanat Dostları üyeleri, davetliler ile çarşı esnafına teşekkür etti.

Vatandaşların aileleri ile dinlenebilecekleri nezih ve temiz bir ortamda her türlü sıcak soğuk içecek ve çeşitli yiyeceklerle hizmet vereceklerini anlatan Ayşe Ezgi Kurtçu da kendisine destek olan anne ve babası Yılmaz & Satı Kurtçu çifti ile çocuklarına teşekkür etti. Daha önce 3 yıllık esnaflık deneyimi bulunduğunu anlatan Kurtçu aile sıcaklığındaki işletmelerine tüm Çorumluları davet etti.

Konuşmaların ardından dua edilmesi ve kurdela kesilmesi ile Ezgi Tea & Coffee hizmete açıldı.