Türkiye genelinde Filistin başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve iyiliği büyütmek için faaliyet gösteren Kudüslü Dükkan tarafından Mazlum Coğrafyalar Sergisi & Hayır Çarşısı açıldı.

Ticareti yalnızca kazanç odaklı değil; iyiliği çoğaltan, farkındalık oluşturan ve mazlum coğrafyalara umut taşıyan bir araç olarak gören, günlük hayatta kullanılan giyim, kırtasiye, aksesuar, çanta, kefiye, atkı, ev aksesuarı ve çeşitli oyunların satışından elde ettiği gelirle dünyanın farklı noktalarındaki mazlum coğrafyalara destek olmayı, yardımlaşma kültürünü estetik ve özgün tasarımlarla yaygınlaştırmayı, vicdanlı tüketimi teşvik etmeyi ve etik üretimi desteklemeyi temel ilke edinen Kudüslü Dükkan isimli işletme tarafından Çorum’da Saat Kulesi Meydanı’nda sergi ve hayır çarşısı etkinliği düzenlendi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, ÇESOB Başkanı Recep Gür, bazı esnaf odası başkanları ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile açılan sergi ve hayır çarşısı ilgi gördü.

“İyilik için bir araya geliyoruz, birlikte güçleniyoruz” sloganı ile hizmet veren genç girişimciler üç gün süren hayır çarşısından elde edilen gelirin Filistin başta olmak üzere mazlum coğrafyalara destek için kullanıldığını vurguladılar.

Muhabir: SELDA FINDIK