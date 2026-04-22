Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak eğitimde değerler ve sorumluluk bilincine dikkat çekti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, bu özel günün yalnızca bir bayram olmadığını kaydeden Afacan, aynı zamanda bir milletin geleceğini çocuklarına emanet ettiği büyük bir vizyonu temsil ettiğini ifade etti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını çocuklara armağan etmesinin ileri görüşlü bir liderliğin en güçlü göstergesi olduğunu belirten Afacan, 23 Nisan’ın dünyada çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram olmasının da bu vizyonun somut bir yansıması olduğunu dile getirdi.

Türk medeniyetinde çocukların sadece akademik bilgiyle değil, aynı zamanda ahlak, sorumluluk ve emek bilinciyle yetiştirildiğini vurgulayan Afacan, bu anlayışın köklü bir geçmişe dayandığını ifade etti. Afacan, günümüzde de çocukların çok yönlü yetiştirilmesinin toplumun ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Son dönemde okullarda yaşanan şiddet olaylarına da dikkat çeken Afacan, yalnızca akademik başarının yeterli olmadığını, köklere dayanan güçlü bir sosyo-kültürel eğitim anlayışının yeniden güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, çocukların vicdanlı, liyakat sahibi ve donanımlı bireyler olarak yetişmesinin, Türkiye’nin her alanda gelişmesinin temel şartı olduğunu ifade etti.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle andıklarını belirten Afacan, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

