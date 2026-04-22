Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karadaş ile Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, 23 Nisan’ın milli egemenliğin en güçlü ifadesi olduğunu vurguladı.

Çorum TSO Meclis Başkanı Erol Karadaş ve Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ortak bir mesaj yayımladı.

Mesajda, 23 Nisan 1920 tarihinin Türk milletinin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğu belirtilerek, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun bu tarihte tescillendiği ifade edildi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde açılan TBMM’nin yalnızca bir meclis değil, milli iradenin devlet yönetiminde esas alındığı yeni bir dönemin başlangıcı olduğu vurgulanan açıklamada, bu anlamlı günün çocuklara armağan edilmesinin ayrı bir önem taşıdığı kaydedildi.

23 Nisan’ın sadece Türkiye için değil, tüm dünya çocukları için de bir sevinç ve kardeşlik günü haline geldiği ifade edilen mesajda, çocukların ülkenin aydınlık geleceğinin teminatı olduğu belirtildi.

Açıklamada, çocukların milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesinin güçlü bir Türkiye’nin inşasında en önemli sorumluluklardan biri olduğuna dikkat çekildi.

Mesajın sonunda ise Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelesi’nin tüm kahramanları, şehitler ve gaziler rahmet, minnet ve saygıyla anılarak, tüm milletin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

