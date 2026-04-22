Yaklaşan Kurban Bayramı'yla birlikte kurbanlık hayvan pazarlıkları da başladı. Besicilikte önde gelen Çorum'da ise kilogramları bir tonu aşan kurbanlıklar sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Alaca ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Alper Çağlar ve oğlu Süleyman Çağlar'ın yaklaşık 1 yıldır özenle beslediği "Fırtına" isimli dana da bin 140 kilogram ağırlığa ulaştı. Doğal yemle beslenen dana, Kurban Bayramı'na bir ay kala alıcı buldu. 600 bin TL'ye satılmak istenen kurbanlık dana, 575 bin liraya alıcı buldu.

“Fırtına” isimli danayı yaklaşık 1 yıldır özenle beslediklerini söyleyen Süleyman Çağlar, “Alaca’da yarım asırdır tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktayız. Şu an yanımızda bir ton 140 kilogram ağırlığındaki 'Fırtına' isimli danamız bulunuyor. Danamızı her gören nasıl beslediğimizi soruyor. Biz danamızı 1 yıl özenle bakarak besledik. Alaca’da 9 yıllık müşterimizle pazarlığını yapacağız” dedi.

