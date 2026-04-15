Çorum’un Alaca ilçesinde uzun yıllardır esnaflık yapan ve çevresinde sevilen isimlerden biri olan 58 yaşındaki Osman Tanlı, tedavi gördüğü Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi altında olduğu öğrenilen Osman Tanlı’nın vefatı, Alaca’da büyük üzüntüye neden oldu.

Merhum Osman Tanlı’nın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Ömer Paşa Eski Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Alaca Yeni Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi