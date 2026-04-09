Genç yaşta hayatını kaybeden Zeynep Cansel Gök, ilimiz Alaca İlçesi Çevreli Köyü’nde toprağa verildi.

CHP İl Çorum Kadın Kolları Üyesi Yeter Gök’ün kızı Zeynep Cansel Gök Gözpınar, genç yaşta hayatını kaybetti. Ordu’da ikamet eden, evli ve 3 yaşında bir çocuk annesi olan Zeynep Cansel Gök Gözpınar (30), kaptığı enfeksiyon sonucu 2 aydır Ankara’da İbni Sina Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Genç anne, kurtarılmayarak vefat etti.

Merhumenin Alaca Çevreli Köyü’ndeki cenazesine CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, CHP Alaca İlçe Başkanı Adem Şahin, CHP Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kıvanç Azman, Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri; Muharrem Gökay, Hanim Ergül, Ferhat Demirci, Alaca Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Bursalı Demir, Küresel Gazeteciler Konseyi İl Temsilcisi Hacı Odabaş, merhumenin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi