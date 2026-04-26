Alaca Belediyesi tarafından vatandaşlara 2 bin çam fidanı ücretsiz olarak dağıtıldı.

Alaca Belediyesi tarafından, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara çam fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören etkinlikte vatandaşlar, fidanlarını teslim alarak toprakla buluşturmak üzere evlerine götürdü. 2 bin fidan dağıtan yetkililer, dikilen her fidanın ilçenin geleceğine nefes olacağını vurguladı.

Alaca Belediyesi'nin çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı