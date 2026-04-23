Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak başkanlık görevini devretti. Koltuğu devralan Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Harun Alp verdiği talimatlar ve dile getirdiği projelerle dikkat çekti. Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin ile öğretmenler Murat Demir, Gamze Arıganoğlu ve Halil Aydemir de katıldı.

Ziyarette konuşan Başkan Arslan, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Çocuklarımızın hayalleri bizim yol haritamızdır" dedi.

