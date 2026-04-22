Alaca İlçesi Büyük Keşlik (Nesimi Keşlik) Köyü nüfusuna kayıtla Dede Fevzi Aygün, Hakka yürüdü.

Yakup ve Ali Aygün ile Münevver Yücelen’in babası olan Fevzi Aygün, yaşlılığa bağlı bazı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi Cemevinde düzenlenen Hakka yürüme erkânının ardından Büyük Keşlik Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

