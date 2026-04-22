Türkiye genelinde kapalı alanlarda sigara kullanımına yönelik denetimler sıkılaştırılırken, kurallara uymayan işletmelere yönelik yaptırımlar da artıyor. Bu kapsamda Çorum’da gerçekleştirilen denetimlerde sigara yasağını ihlal ettiği belirlenen bir kafe, 10 gün süreyle kapatıldı.

Çorum’da alışveriş merkezinde faaliyet gösteren dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks şubesinin daha önce yapılan denetimlerde sigara yasağına uymadığı gerekçesiyle üç kez para cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Son gerçekleştirilen denetimde de ihlalin devam ettiğinin tespit edilmesi üzerine, işletme 10 gün süreyle mühürlenerek geçici olarak kapatıldı.