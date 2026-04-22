Çorum’da Mimar Sinan Mukadder Akaydın İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte sahne alarak izleyenlere unutulmaz bir konser verdi.

Bosna Parkı Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen programda, saz öğretmeni Orhan Karaiba eşliğinde eğitim alan öğrenciler, bağlama performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Veliler ve öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, öğrencilerin müziğe olan ilgisi ve yetenekleri dikkat çekerken, programda diğer sınıfların 23 Nisan gösterileri de renkli görüntülere sahne oldu.