#SİBERAY etiketiyle yapılan bilgilendirmede, özellikle çevrim içi oyunlar üzerinden oluşabilecek tehlikelere dikkat çekildi.

Yapılan açıklamada, bazı dijital oyunların çocukları korkutabileceği, yönlendirebileceği ya da gizli taleplerde bulunabileceği vurgulandı. Bu tür durumlarla karşılaşılması halinde kullanıcıların ilgili kişileri engellemesi gerektiği ifade edildi.

Öğrencilerin tanımadıkları kişilerle iletişim kurmaması gerektiği belirtilirken, kişisel bilgilerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiğinin altı çizildi. Dijital ortamlarda güvenliğin bireysel farkındalıkla sağlanabileceği hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca, öğrencilerin kendilerini rahatsız eden bir durumla karşılaştıklarında bunu mutlaka güvendikleri bir yetişkinle paylaşmaları gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, dijital dünyada güvenli kalmanın temelinin bilinçli davranmaktan geçtiğini belirterek, öğrencilere dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR