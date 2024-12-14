Küreselleşen dünyanın en büyük gündem maddelerinden biri haline gelen sürdürülebilirlik kavramının, Sungurlu Meslek Yüksekokulu’nca kapsamlı şekilde ele alındığı belirtilerek, bu bağlamda sürdürülebilirliğin en önemli başlıklarından birisi olan iyi tarım uygulamalarının 2023 yılından bu yana Meslek Yüksekokulunda hayata geçirildiği ifade edildi.

Sungurlu MYO Müdürlüğü tarafından yapılan iyi tarım uygulamaları hakkında şu bilgiler verildi: “

MEYVE BAHÇESİ

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Meslek Yüksekokulumuz yaklaşık 46000 metrekare kampüs alanına sahiptir. Kapalı alanlar ve rezerv alanlar dışında kalan bölgelerin ıslahı ve verimli kullanılabilmesi adına ağaçlandırma çalışmaları kapsamında yaklaşık 1000 fidan kampüs alanımız içerisinde toprakla buluşturulmuştur. Ağaçlandırma çalışmalarının yapılması planlanan bölgelerin uygunluğuna göre fidanların yaklaşık 500 adedi peyzaj ağaçlarından oluşurken yaklaşık 500 adedi ise meyve ağaçlarından oluşmaktadır. Ağaçlandırmanın iklim değişikliğinden hayat kalitesini artırmaya kadar bilinen birçok önemine atfen yapılan bu çalışmada meyve ağaçlarının da seçilmiş olması özellikle Yüksekokulumuzda öğrenim hayatını devam ettiren öğrencilerimizin varlığı sebebiyledir. Öğrencilerin derslerinin dışında kalan zamanlarını çeşitli meyve ağaçlarının bulunduğu bir ekosistemde geçirecek olmasının onların günlük yaşantılarına pozitif katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

LAVANTA BAHÇESİ

Bilindiği üzere hem görsel hem de koku anlamında son zamanların favori bitkilerinden olan lavanta, özellikle uzun ömürlü aromatik bir bitki olarak dikkat çekmektedir. Bu noktadan hareketle öğrencilerimizin yoğun hareketliliğinin bulunduğu ve güzel anılar biriktirebilecekleri bir alan tasarlanmıştır. Yaklaşık 2000 kök lavanta bitkisi hazırlanan 1500 metrekarelik alana dikilmiştir. Henüz ilk yılında olan lavantalar hassas bakım yapılması sayesinde güzel görseller oluşturmaya başlamış ve öğrencilere hoş vakit geçirebilecek bir alan oluşturmuştur.



TARIM ALANI

Gıda arz güvenliği noktasında hiçbir toprağın boş bırakılamayacağı felsefesinden hareketle yine Yüksekokulumuz kampüs alanında bulunan boş toprak alanlardan tarıma uygun olan bir kısım tarım alanı olarak değerlendirilmektedir. Yaklaşık 1500 metrekarelik bir alan yüksekokul personeli ve isteyen öğrencilere tarım alanı olarak ayrılmıştır. Söz konusu uygulama ile mesai dışında toprak ve tarım ile ilgilenen personelimiz kendisini mental ve psikolojik açıdan daha iyi hissetmektedir. Bu uygulama çalışanlarımıza günlük çalışma hayatının vermiş olduğu stresten uzaklaşmak için de bir fırsat alanı açmıştır. Diğer yandan hem kendi yetiştirdikleri organik gıdaları tüketiyor olmanın verdiği sağlıklı beslenme durumu hem de kendilerine sağladığı ekonomik fayda yönüyle de yine personelimize katkı sağlayan bir uygulama olarak göze çarpmaktadır. Söz konusu uygulamada kullanılan fideler ve bitkisel gübreler yine iyi tarım örnekleri dikkate alınarak ilgili alanda tarafımızca üretilmektedir.

FİDAN ÜRETİMİ

Yüksekokulumuz kampüs alanında oluşabilecek muhtemel meyve ağacı ihtiyacını karşılamanın yanında, istenildiği taktirde kampüs dışında da değerlendirilebilecek fidanlar yine personelimizin mesai dışında kaliteli vakit geçirme isteğiyle birleştirilerek kampüs alanımızda gerçekleştirilmektedir. Görsellerde yer alan meyve fidanları tamamen yüksekokulumuzda üretilmiştir.

Meslek Yüksekokulumuz kampüs alanında yapmış olduğumuz iyi tarım uygulamaları kapsamındaki tüm çalışmalarda yine kampüs alanımızda yer alan su kuyusu kullanılmaktadır. Herhangi bir ekonomik fatura oluşumuna sebebiyet vermemesi ve uygulamaların mesai dışında gerçekleştirilmesi sebebiyle okulumuz bünyesindeki hiçbir iş ve işleyişi olumsuz yönde etkilemesi veya verim kaybına sebebiyeti söz konusu değildir. Bu anlamda hem maliyetleri, hem personelimize ve öğrencilerimize katkıları, hem de genel anlamda ekosisteme olan mütevazi katkıları açısından ele alındığında söz konusu uygulamaların sürdürülebilir bir dünya ve sürdürülebilir bir yaşam döngüsüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir.”