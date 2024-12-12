Sungurlu Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ve KYK İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle yurtta kalan üniversite öğrencileri için Çankırı ve Kastamonu gezisi düzenlendi.

Gezi Çankırı Sultan Süleyman Camii'nde kılınan sabah namazı ile başladı. Namaz ve çorba ikramından sonra cami imam hatibi Sultan Süleyman Camii'nin yapılışı ve geçirdiği restorasyon süreçlerini anlattı. Gezi İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Arif Kırkpınar ve Tonton Dede Ethem Darendeli rehberliğinde Çankırı tarihi sokakları, Ferit Akalın radyo müzesi, İmaret Camii ve Çivitçioğlu Medresesiyle devam etti. Kastamonu'da Emekli Öğretim Üyesi Zühtü Aslan öğrencilere rehberlik etti.

Kastamonu Hz. Pir Şeyh Şabanı Veli Camiinde Cuma namazı kılındıktan sonra Şeyh Şabanı Veli Müzesi gezildi ve Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi ve sır katibi Mehmet Feyzi Efendinin kabri ziyaret edildi. Tarihi Abdurrahman Paşa Lisesi, Şehit Şerife Bacı Anıtı gezildi. Kastamonu Diyanet Gençlik Merkezinde çorba ikramı ve istirahatten sonra Topçuoğlu Camiinde ikindi namazı kılındı.

Bediüzzaman Said Nursi'nin Kastamonu'da kaldığı ev, Yakup Ağa Külliyesi, Karanlı Evliya, Aşıklı Sultan, Sahabe Kabrinin bulunduğu Hepkebirler Camii, Yılanlı Şifahanesi ziyaret edildikten sonra Nasrullah Kadı Camiinde akşam namazı ve kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarının kurslarının verilip sergilendiği Münire Medresesi gezilerek gezi son buldu.

Gezi için araç hizmeti veren Sungurlu Belediyesi, Çankırı'da ev sahipliği yapan Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve Kastamonu'da ev sahipliği yapan Kastamonu Müftülüğüne teşekkür edildi.

Editör: SELDA FINDIK