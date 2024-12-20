Kızılay Şube Başkanı Mandıralıoğlu, Sungurlu Kızılay Şubesinin hayırseverlerin gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ettiğini söyledi.

Mandıralıoğlu, “Bağışlayanlara, aracıyla, emeğiyle dağıtım sağlayan gönüllülere çok teşekkür ediyoruz. "Onlar derler ki: Biz sizi Allah rızâsı için doyuruyoruz. Yoksa sizden ne bir karşılık bekliyoruz, ne de bir teşekkür.”(İnsan Suresi, 9) İbn Kayyim el-Cevziyye ne güzel ifade etmiş: "Bilemezsin ne ile cennete girebileceğini. Bir damla gözyaşı mı, hoş bir söz mü, bir sadaka mı, güzel bir sabır mı? Bir ayet tilaveti mi? Allah için sevmek mi? Temiz bir kalp mi? Büyük işler peşinden koşturanlar ise hepsini bir arada yaparlar.” ifadelerini kullandı.

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