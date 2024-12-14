Ofis Yem’den konuyla ilgili yapılan açıklamada ilimiz Sungurlu İlçesi Sarıkaya Köyü mevkiinde yapılacak olan Güneş Enerji Santrali yatırımının maliyetinin 1 milyon 450 bin Dolar olduğu duyuruldu.

Firmadan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi; “Şirketimiz Çorum ili Sungurlu ilçesi Sarıkaya köyü mevkiinde, ülkemizin temiz enerji üretimine katkı sağlamak doğayı korumak, şirketimizin üretim verimliliğini artırmak ve elektrik giderlerini azaltmak amacıyla bir Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması kararı almıştır. Ofis Yem Çorum Güneş Enerji Santrali lisanssız elektrik üretim tesisi için yapmış olduğumuz bağlantı başvurusu, "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5. Maddesinin, 1. Fıkrasının (h) Bendi" kapsamında Komisyon tarafından kabul edilmiştir.

Planlanan GES yatırımı, 2500 kWe / 3240 kWp elektrik üretim kapasitesine ve 1.450.000 USD yatırım bedeline sahiptir. Yatırımın 3 ay içinde tamamlanması hedeflenmektedir. Santralin yılda 4.400.000 kWh enerji üretmesi ve bu miktarın fabrikalarımızın yıllık elektrik tüketimini önemli ölçüde karşılaması öngörülmektedir. Böylece, elektrik giderlerinde önemli bir tasarruf sağlanması hedeflenmektedir.

Ayrıca, santral sayesinde yaklaşık 176.000 adet ağaca eşdeğer 2.754,82 kg CO2 salınımı engellenecek ve, bu yatırım Şirketimizin karbon ayak izini azaltarak sürdürülebilirlik stratejimize katkı sunacaktır."

Editör: Haber Merkezi