AK Parti Sungurlu İl Genel Meclis Üyesi Fehmi Vargeloğlu, 2026 yılı KÖYDES ödenekleri kapsamında Sungurlu'ya 36 milyon 847 bin 689 lira kaynak tahsis edildiğini açıkladı.

Fehmi Vargeloğlu, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ayrılan ödeneğin, köylerin altyapı ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla kullanılacağını belirtti. Ödeneğin ilçeye bağlı köylerde yol, içme suyu, kanalizasyon ve diğer altyapı hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Kırsal bölgelerde yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik yatırımların önemine dikkat çeken Fehmi Vargeloğlu, söz konusu kaynağın ilçenin köylerinde önemli projelerin hayata geçirilmesine imkan sağlayacağını ifade etti.

Vargeloğlu; “İlçemizin köylerine hizmet götürmek, altyapı ve refah düzeyini artırmak adına 36 milyon 847 bin 689 lira tutarındaki KÖYDES ödeneği ilçemize tahsis edilmiştir. Sungurlumuza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Fehmi Vargeloğlu, ödeneğin tahsis edilmesinde katkı sağlayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi