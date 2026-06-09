Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) mevcut durumu, altyapı ihtiyaçları ve geleceğe yönelik yatırım projelerinin detaylıca ele alındığı toplantı Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında gerçekleştirildi. Görüşmeler kapsamında, Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılması planlanan atık su arıtma Tesisi için maliyet raporu ve finansal fizibilite çalışmalarının hazırlanması, teknik fizibilite proje süreçleri ile proje onay dosyalarının oluşturulması değerlendirildi. Ayrıca bölgede gerçekleştirilecek yol yenileme ve kilit parke çalışmaları ile yol yenileme çalışmalarının yapılacağı güzergahlarda bulunan parsellere doğal gaz bağlantı noktalarının eklenmesi konuları da gündeme alındı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR