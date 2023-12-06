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Okul Müdürü Erdal Ekin yaptığı açıklamada, "Çanakkale savaşında ve Kurtuluş savaşında Filistinli, Kudüslü Gazzeli kardeşlerimiz ümmet bilincinin gereği olarak canlarını feda edip, mallarıyla bizlere nasıl destek verdiler ise aynı bilinç ile şimdi sıra Türkiye’de bizlerde. Filistinli kardeşlerimiz yalnız değildir, Filistin; Abdülhamit Han’ın bizlere emanetidir. İlk kıblemiz Mescidi Aksa İşgal altında, Din kardeşlerimiz zulüm altında iken onların yanında olmak dini bir sorumluluktur” açıklamasında bulundu.