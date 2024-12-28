Sungurlu İlçe merkezini taşkınlarından koruyacak, ayrıca 1.450 dekar zirai arazi sulayarak yıllık 470 bin metreküp içmesuyu sağlayacak Diği Göleti’nin inşaatı hızlanacak.

Sungurlu Diği Göleti’nin yapım işini üstlenen Temelfen Mühendislik Yapı Gayrimenkul A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Bingöl ve Rahmi Erdoğan, İlçe Belediye Başkanı Muhsin Dere'yi ziyaret etti.

Sungurlu Belediye Başkanı Dere, “Diği Göletinin inşaatı hakkında bilgi alarak süreci hızlandırmak için Belediyemizin yapması gerekenler hakkında istişarede bulunduk. Nazik ziyaretleri ve verimli istişareleri için teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Diği Göletinin tamamlanmasının ardından şehir merkezinden geçen derelerin ıslahı yapılacak.

Editör: HABER MERKEZİ