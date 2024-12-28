Cengiz, 2022 yılında soğuk pres yağ imalatı yapmak üzere Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde 3 bin 72 m2 alan üzerine kurulan fabrikanın, başta çörekotu tohumu olmak üzere, kuşburnu çekirdeği, üzüm çekirdeği, nar çekirdeği, keten tohumu, kenevir tohumu, susam tohumu ve benzeri ürünleri işleyip yurt içi ve yurt dışı pazara sunduklarını söyledi.

Çiftçileri desteklerken onlara katma değeri yüksek alternatif ürün ekimi yaptırdıklarını anlatan Erhan Cengiz, “Çiftçilerimize üretimin her aşamasında destek vererek, hasadı yapılan ürünleri fabrikamızda son teknoloji soğuk pres yağ makinalarımızda işleyerek filtrasyona da tabi tutarak müşterilerimize sunuyoruz. Bu yöntem, bitkilerin besin değerlerini ve doğal özelliklerini koruyarak yüksek kaliteli yağların elde edilmesini sağlıyor. Soğuk pres, ürünlerin kimyasal madde kullanılmadan işlenmesi nedeniyle, özellikle sağlıklı yaşam ve doğal ürünlere olan talebin arttığı günümüzde, büyük bir ilgi görüyor.” dedi.

İhracatta ağırlıklı olarak Amerika ve Avrupa pazarına yoğunlaştıklarını ifade eden Erhan Cengiz, bundan sonraki hedeflerinin kapasiteyi artırarak konvansiyonel ve organik ürün pazarında “Lavanium” markasını en tepeye çıkartarak, istihdama ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak olduğunu vurguladı.

Editör: HABER MERKEZİ