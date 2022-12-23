Sungurlu Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada, 18 Mart 2020 tarihli Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hastane Afet ve Acil Durum Planları Uygulama Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda, planların yıl içerisinde en az bir kez masa başı tatbikatı bir kez de saha tatbikatı ile test edilmesi belirtildiği hatırlatıldı.

Bu çerçevede, acil durum ve afetlerde hazırlıklı olabilmek, çalışanlarda farklılık oluşturmak amacıyla Sungurlu Devlet Hastanesi 2. katında HAP Başkanı Uzm. Dr. İbrahim Adalı yönetiminde saha ve masa başı HAP tatbikatı gerçekleştirildi. Sahada gerçekleştirilen tatbikatta yangın ve tahliye konusu işlenirken, tatbikat esnasında hastane personeli tarafından yapılanlar gerçeğini aratmadı.