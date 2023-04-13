CHP Sungurlu İlçe Örgütü’nde düzenlenen törene İlçe Başkanı Ali Erayhan, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, ilçe yönetim kurulu üyeleri, partililer ve gençler katıldı.

İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına atanan Sülünoğlu'nun parti rozetini CHP İlçe Başkanı Ali Erayhan takarak hayırlı olsun dileklerini iletti.

Sülünoğlu, “Kıymetli İlçe Başkanım Ali Erayhan ve İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül'e, bu görevi bana layık gördükleri için çok teşekkür ederim. Kendilerini mahcup etmeyeceğime söz veriyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

