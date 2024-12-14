Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından İlçe Adalet Sarayı önünde 'Kan Bağışı' kampanyası başlatıldı.

Türk Kızılay’ı Çorum Kan Bağışı Merkezi ekibi tarafından Adalet Sarayı önünde kurulan gezici kan bağışı aracında, adliye personeli ve bağışta bulunmak isteyen vatandaşlardan kan alınmaya başlandı.

AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç da Kızılay’a kan bağışında bulundu. Aluç beraberinde İl Genel Meclis Üyesi Fehmi Vargeloğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 'Kan Bağışı' kampanyasına katıldı. Nuh Aluç ve AK Parti heyeti daha sonra Denetimli Serbestlik Müdürü Hacı Bayram Kızılova'yı ziyaret etti.

Editör: Haber Merkezi