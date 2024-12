Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ve beraberindeki heyet ilçenin mahallelerini birer birer ziyaret ederek hem çalışmaları inceliyor hem de sorunları yerinde tespit ediyor.

Başkan Muhsin Dere son olarak Sungurlu Örnekevler mahallesini ziyaret ederek, bölgede yapılacak çalışmalar için incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Mehmet Yetik ile birlikte Muhtar Serdar Akcan’dan talep ve istekleri hakkında bilgi alan Dere, “Mahallemizin eksiklerini ve ihtiyaçlarını yerinde inceleyip mahalle sakinlerimizle beklentileri hususunda istişarede bulunduk. Sungurlu'muzda dokunmadığımız hemşehrimiz, ulaşmadığımız sokağımız kalmayana dek çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

Muhtar Akcan’da ziyaretinden dolayı Dere’ye memnuniyetini dile getirerek, “İlgi alakanız için mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Başkan Dere daha sonra ise Yenihayat Mahallesi’ni ziyaret etti. Burada Muhtar Celal Kalınsazlıoğlu’ndan eksikler hakkında bilgiler alan Dere mahalle sakinleri ile de görüşerek isteklerini dinledi.

Muhsin Dere, “Mahallemizin eksiklerini ve ihtiyaçlarını yerinde inceleyip mahalle sakinlerimizle beklentileri hususunda istişarede bulunduk. İlçemizin her sokağına, her caddesine, her mahallesine ayrı sevdalıyız... Sevdamız için gayretle çalışacağız” diye konuştu.

Editör: Haber Merkezi