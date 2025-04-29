Bu yıl tamamlamayı hedefledikleri yatırım projeleriyle ilgili bilgiler veren DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, Çorum’da 80 adet projelerinin yer aldığını ifade ederek, “Çorum’da 80 adet projemiz var. Toplam yatırım tutarı 12 milyar TL. Geçmiş yıllarda 1,3 milyar TL’lik kısmını harcadık. Bu seneki sene başı ödeneğimiz 1,8 milyar TL. 194 milyon TL’lik bir harcama söz konusu” dedi.

Sungurlu Barajı hakkında da açıklamalarda bulunan İbrahim Yaroğlu, şunları söyledi, “Burada içme suyu ve sulama maksadı var. Burada da çalışmalar devam ediyor. Yüzde 65’e geldik. Bu yıl itibariyle tamamlayacak bütçeyi aktardık. 186 milyon TL aktardık. Bu para da bitmesine yetiyor. Sene sonu itibariyle barajı tüm üniteleriyle tamamlayıp burada suyu tutmayı hedefliyoruz. Sulamanın da yapımı yatırım programına girdi. 1,5 milyar TL bedelle inşallah yıl içerisinde sulamanın da ihalesini yapıp inşaat faaliyetlerine başlamayı hedefliyoruz. Hem Sungurlu ilçemizin içme suyu ihtiyacını karşılayacak hem de 3 bin 174 hektarlık alanda modern sulama sistemine kavuşturmuş olacağız. Sungurlu’nun içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan hem ishale hattının hem de arıtma tesisinin proje yapım işleri devam ediyor. İnşallah bu yılsonu itibariyle projeyi tamamlayıp projesini teklif edeceğiz. Sungurlu Diği Göleti ile Ortakışla Göleti tamamlandı. Geçici kabul aşamasında. Bunların tamamı sulama maksatlı. Buralarda suyu tuttuk.”