Vali Ali Çalgan’ın başkanlığında gerçekleştirilen ve yatırımcı kuruluşların temsilcilerinin katıldığı İl Koordinasyon Kurulu’nda konuşan DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, Çorum’daki barajların doluluk oranı hakkında bilgi verdi.

Yaroğlu, doluluk oranının Yenihayat Barajı’nda yüzde 19, Çorum Barajı’nda yüzde 67, Alaca Barajı’nda yüzde 19, Hatap Barajı’nda yüzde 20, Koçhisar Barajı’nda yüzde 10, Obruk Barajı’nda ise yüzde 64 seviyesinde olduğunu söyledi.

Yaroğlu, Çorum’da bu sene için içme suyunda sıkıntı yaşanmayacağını ancak tarımsal sulamada bazı yerlerde kısıtlamaya gideceklerini belirterek, “Bizim için şu anda öncelik içme suyu” ifadesini kullandı.

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